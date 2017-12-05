03:57 05 декабря 2017 0

В Минобороны заявили, что страховых случаев стало намного меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство обороны раскрыло данные о погибших военных за последние пять лет. Отмечается, что в 2012 году умерло 630 военнослужащих Минобороны, в 2013 году — 596, в 2014 году — 790, в 2015 году — 626, в 2016 году — 393.

Эти цифры не публиковались с 2010 года, а достоянием общественности стали после того, как компания СОГАЗ выиграла тендер на страхование военнослужащих в 2018—2019 годах. Как пишет газета «Ведомости», в дополнении к извещению о проведении конкурса было опубликован документ с дополнительными сведениями для участников тендера. Там, в том числе, и была раскрыта информация о количестве умерших военных за последние пять лет.

Несколько позже Минобороны пояснило, что количество страховых случаев в последние годы значительно снизилось, а больше 80% из них происходит во внеслужебное время и квалифицируются как несчастные случаи и бытовые травмы, пишет РБК.