Киев призвал Европу усилить санкции против России

17:18 07 декабря 2017 0

Климкин (в центре) выступил на заседании Совета министров ОБСЕ Фото: Марьяна Беца (Mariana Betsa), пресс-секретарь МИДа Украины, Twitter

Глава Министерства иностранных дед Украины Павел Климкин потребовал ужесточить санкции в отношении России.

«Каждый случай нарушения прав человека в Крыму должен быть поводом для новых санкций. Это эффективно», — цитирует Климкина «Федеральное агенство новостей». Помимо этого, в ходе выступления на заседании Совета министров ОБСЕ он заявил, что организация должна вводить персональные санкции против россиян в качестве важнейшего инструмента давления на Российскую Федерацию.

Ранее Климкин высказался о необходимости прохождения биометрического контроля всех граждан России, которые въезжают в страну. Он также допустил возможное введение биометрических виз для них.