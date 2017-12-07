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07 декабря 2017
17:18  07 декабря 2017 0

Киев призвал Европу усилить санкции против России

Климкин (в центре) выступил на заседании Совета министров ОБСЕФото: Марьяна Беца (Mariana Betsa), пресс-секретарь МИДа Украины, Twitter
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Глава Министерства иностранных дед Украины Павел Климкин потребовал ужесточить санкции в отношении России.

«Каждый случай нарушения прав человека в Крыму должен быть поводом для новых санкций. Это эффективно», — цитирует Климкина «Федеральное агенство новостей». Помимо этого, в ходе выступления на заседании Совета министров ОБСЕ он заявил, что организация должна вводить персональные санкции против россиян в качестве важнейшего инструмента давления на Российскую Федерацию.

Ранее Климкин высказался о необходимости прохождения биометрического контроля всех граждан России, которые въезжают в страну. Он также допустил возможное введение биометрических виз для них.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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