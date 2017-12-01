Глава МИД Украины Климкин придумал, как следить за каждым россиянином

08:22 01 декабря 2017 0

Павел Климкин хочет контролировать всех въезжающих на Украину Фото: wikipedia.org/Raimond Spekking

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин завил о необходимости прохождения биометрического контроля всех граждан России, которые въезжают в страну. Он также высказался о возможном введении биометрических виз для россиян.

«Нам нужны, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу», — цитирует министра «Федеральное агентство новостей».

Глава МИД Украины заявил, что «тогда мы будем контролировать всех, кто заезжает к нам». При этом он отметил, что разрыв дипломатических отношений с Россией может привести к ослаблению защиты украинских граждан, которые живут и работают в РФ, сообщает Nation news.