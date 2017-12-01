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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:22  01 декабря 2017 0

Глава МИД Украины Климкин придумал, как следить за каждым россиянином

Климкин Павел, климкин павел
Павел Климкин хочет контролировать всех въезжающих на УкраинуФото: wikipedia.org/Raimond Spekking

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин завил о необходимости прохождения биометрического контроля всех граждан России, которые въезжают в страну. Он также высказался о возможном введении биометрических виз для россиян.

«Нам нужны, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу», — цитирует министра «Федеральное агентство новостей».

Глава МИД Украины заявил, что «тогда мы будем контролировать всех, кто заезжает к нам». При этом он отметил, что разрыв дипломатических отношений с Россией может привести к ослаблению защиты украинских граждан, которые живут и работают в РФ, сообщает Nation news.

Ольга Дудорова
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