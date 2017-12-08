Российский педагог Юлия Кравченко, которая переехала в Китай и преподает там школьникам русский язык, называет своих подопечных «придурошными», «фигней» и подобными прозвищами. Она размещает фото и видео с учениками в своем Instagram.
«Это Дорис. Одна из самых придурошных и прикольных козявок. Этой фигне четыре года», — цитирует Life.ru подпись Кравченко к видеоролику, в котором она тренирует школьницу в произношении слов. Под другой публикацией в своем профиле россиянка написала, что дети выпили у нее всю кровь, за что она их «давно должна была защекотать до смерти».
Также педагог выбирает специфические развлечения для маленьких китайцев. Так, на одном из размещённых ею видео запечатлено, как она играет с ребенком, как с котёнком: сначала дразнит бумажным листом, а когда мальчик пытается схватить его, резко отдергивает. Сама себя Кравченко называет «учительничкой для китайских козявок».
Ранее в редакцию «URA.RU» обратились родные второклассника, обучающегося в одной из школ Екатеринбурга. Они рассказали, что их ребенок стал изгоем с подачи педагога.