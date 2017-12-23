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23 декабря 2017
14:53  23 декабря 2017 1

Уральский депутат Госдумы вышел из генсовета «Единой России»

Интервью. Зелимхан Муцоев. Москва, муцоев зелимхан
Зелимхан Муцоев уже 18 лет работает в ГосдумеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев на XVII Съезде «Единой России» в Москве вышел из генерального совета партии. Информацию о выходе из генсовета подтвердил сам Муцоев корреспонденту «URA.RU».

Сегодня в Москве продолжает работу XVII Съезд партии «Единая Россия». В работе Съезда принимают участие около 2500 участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России». Главная тема — выборы Президента РФ 18 марта 2018 года.

Известный предприниматель Зелимхан Муцоев в Госдуме работает уже пять созывов — 18 лет. Он представляет Первоуральский одномандатный округ. Политик специализируется на проблемах Ближнего Востока и Кавказа.

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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