Акция «Россия в моем сердце!» объединила более полумиллиона человек по всей стране

20:42 03 февраля 2018 5

Больше 500 тысяч россиян поддержали общероссийскую акцию Фото: соцсети

В митингах-концертах «Россия в моем сердце!» приняли участие более 520 тысяч россиян. Акции, призванные почтить память героев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, и поддержать российских атлетов, прошли в 129 российских городах.

Как отметил представитель МВД РФ Ирина Волк, на митинги-концерты пришли 520 тысяч человек. «В обеспечении правопорядка и безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Росгвардии», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Только в Москве на концерт, прошедший на Васильевском спуске в субботу днем, пришли больше 60 тысяч зрителей. Акция была организована Общественной палатой РФ в поддержку российских олимпийцев, волонтеров, а также приурочена к юбилею Сталинградской битвы. В Грозный, к примеру, съехались около 170 тысяч жителей Чеченской Республики.

В столице Урала — Екатеринбурге — акцию поддержали более восьми тысяч человек, в Челябинске на митинг-концерт, который назвали «Россия за мир» собралось не менее трех тысяч человек. Им спел песню Владимира Высоцкого знаменитый биатлонист Александр Тихонов. Курган вместе с другими городами страны ответил патриотизмом на общероссийскую акцию. Несмотря на сильный мороз, на площадке у кинотеатра «Россия» собралось около полутора тысяч горожан — молодежь, пенсионеры, семьи с детьми. В митинге в Перми приняли участие тысячи активистов. На площадке выступили местные общественники, различные хореографические и вокальные коллективы, известные спортсмены. Тюменцы поддержали спортсменов Гараничева и Шипулина, а также почтили память героев в центре города. Как рассказал «URA.RU» вице-президент Федерации карате России Андрей Потапов, на Цветном бульваре работала полевая кухня, раздавали пельмени, проходили интерактивные игры. В Ханты-Мансийске в честь 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве в парке Победы, у Вечного огня мемориала Славы, участники акции провели минуту молчания и возложили цветы к памятнику героям. На Ямале сотни людей вышли на митинги из-за отстраненных олимпийцев.

Всех объединяла одна цель — показать единство российского народа, общность ценностей, которые делают Россию сильной и несгибаемой, отметили организаторы масштабной общероссийской акции — Общественная палата РФ. К акции в разных городах страны присоединились более двух десятков всероссийских организаций, например, «Наследие», «Молодая гвардия», Всероссийское общественное движение волонтеров-медиков, Ассоциация студенческих спортклубов России, Российский союз сельской молодежи, Союз добровольцев России, движение молодых политических экологов «Местные», ВПЦ «Вымпел», благотворительный фонд «Ратники отечества» и другие.