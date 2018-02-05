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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:43  05 февраля 2018 2

Соблазнительный танец Пугачевой поразил ее фанатов. ВИДЕО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла, галкин максим
Видео с танцующей примадонной опубликовал Максим ГалкинФото: depositphotos.com © URA.RU

Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с участием Аллы Пугачевой. На кадрах видно, как она исполняет необычный танец в полутемном помещении.

Судя по подписи, которой Максим Галкин сопроводил видеоролик, действие происходит на дне рождения общего друга Галкина и Пугачевой. Танцы примадонны под собственную песню «Кафе танцующих огней» по достоинству оценили многие ее поклонники. «Маргарита на балу»; «Алла все моложе и прекраснее! Браво!»; «Прямо чаровница обольстительница», — восхищаются подписчики Максима Галкина в соцсети.

Ранее друзья Аллы Пугачевой рассказали правду о ее похудении. Они прокомментировали информацию о том, что певице якобы пришлось перенести резекцию желудка для достижения желаемых параметров.

Дарья Корчак
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