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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:55  08 февраля 2018 0

У ГИБДД заберут часть полномочий по назначению штрафов за нарушения ПДД

Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
К списку нарушений добавится управление автомобилем без полиса ОСАГОФото: Илья Московец © URA.RU

Часть функций подразделений ГИБДД по оформлению и сбору штрафов за нарушения Правил дорожного движения может быть передана специальным структурам, создаваемым в регионах. Речь идет прежде всего о нарушениях, фиксируемых автоматическими камерами.

Как сообщают «Известия», региональные власти смогут не только выписывать штрафы, но и задерживать неправильно припаркованные автомобили. Кроме того, могут начать штрафовать и водителей, не имеющих полиса ОСАГО, чьи авто попали в поле обзора камеры.

Соответствующий законопроект Законопроект о делегировании части полномочий МВД по назначению и оформлению штрафов за нарушение правил дорожного движения московским властям Госдума приняла в первом чтении в декабре прошлого года. Документ затрагивал около сорока нарушений, среди которых — проезд на красный свет, превышение скорости, заезд на выделенную полосу и прочее. Однако изначально данную схему планировалось внедрить только в Москве.

Ко второму чтению появились поправки, позволяющие всем желающим регионам возложить на себя полномочия по обработке фото- и видеоматериалов и сбору штрафов. Кстати, в документе указаны в числе прочих нарушений — езда без шлема на мотоцикле или без пристегнутого ремня безопасности в машине, разговор по телефону без гарнитуры и другие. Пока такие нарушения фиксируются в ручном режиме — камеры хоть и фиксируют их, но для оформления штрафа нарушителя должен остановить инспектор.

Отметим, по оценкам правительства только в 2017 году за счет штрафов бюджет регионов был пополнен на 60 млрд рублей.

Между тем, по оценкам экспертов, передача функций ГИБДД новым структурам может внести путаницу и неразбериху. Так, если владелец не обнаружит припаркованный автомобиль, будет крайне затруднительно выяснить, была ли машина эвакуирована, кем именно — полицией или местными властями, или вообще стала добычей угонщиков.

Александр Черноскутов
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