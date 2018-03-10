В убийстве сотрудника Росгвардии в Дагестане подозревают полицейского

У силовика якобы вымогали деньги
В Дагестане возбудили уголовное дело из-за убийства жителя Махачкалы и сотрудника Росгвардии. По версии следствия, в них стрелял старший сержант полиции.
Дела возбуждены по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц», сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СКР. Инцидент произошел 9 марта на окраине села Герга Каякентского района. Предполагается, что полицейский расправился с двумя мужчинами, поскольку те вымогали у него деньги.
Как писало «URA.RU» ранее, мужчина не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям, преступным или террористическим группировкам. Сейчас он задержан.