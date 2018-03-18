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18 марта 2018
17 марта 2018
05:37  18 марта 2018 0

Явка на выборах на Дальнем Востоке бьет рекорды 2012 года

Выборы. Екатеринбург, выборы, избирателный участок, выборы 2016, избирательная кабинка, выборы екатеринбург
На избирательных участках с утра большие очередиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Выборы президента России на Дальнем Востоке проходят при высокой явке по сравнению с кампанией 2012 года. На избирательных участках с самого утра выстраиваются огромные очереди, а социальные сети уже заполонили снимки горожан, участвующих в различных конкурсах.

Так, в Камчатском крае уже проголосовали больше 31 тысячи человек (около 13,5%). В краевом избиркоме отметили, что кампания проходит активнее, чем на выборах 2012 года, когда за этот же промежуток времени явка составляла 9,59%.

Явка в Чукотского автономного округа уже почти приблизилась к 30%. Это 9 367 проголосовавших из 33 380 избирателей. Для сравнения, на выборах четырехлетней давности к этому часу избирательным правом воспользовались лишь 26,96%.

Как сообщили ТАСС в избиркоме Магаданской области, явка в регионе составила 11,69% — на данный момент проголосовали 11902 избирателя. Это на 4,5%, чем в 2012 году. Тогда в это же время показатель явки составлял 7,23%.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объяснил рост активности в утренние часы эффективной организацией рекламной кампании ЦИК по информированию россиян. «Первые результаты по явке на Востоке страны задают позитивный настрой на итоговый результат по всей стране», — приводит агентство слова эксперта.

Активное участие в выборах принимают и первые лица регионов. К этому времени свой голос уже отдали: губернатор Чукотки Роман Копин, временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко, губернатор Магаданской области Владимир Печеный, губернаторы Сахалинской области Олег Кожемяко и Забайкальского края Наталья Жданова, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и председатель краевого Заксобрания Валерий Раенко.

Сергей Демин
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