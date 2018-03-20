Эксперты составили рейтинг худших фильмов по мотивам видеоигр

04:14 20 марта 2018 0

Киноленту «Постал» раскритиковали за плохие шутки и слишком оскорбительные сцены ФОТО: скрин трейлера/YouTube

Американский портал Vulture составил список худших фильмов, снятых по мотивам видеоигр. На первом месте оказалась кинолента под названием «Постал» немецкого режиссера Уве Болла.

«Постал» был снят по мотивам серии компьютерных игр Postal от студии Running With Scissors. Картину раскритиковали за чрезвычайно плохие шутки и оскорбительные сцены. Вторую строчку заняла лента «Принц Персии: Пески времени». Кинокритики негативно восприняли фильм из-за того, что главную роль арабского принца исполнил белый актер Джейк Джилленхол. И замыкает тройку лидеров антирейтинга кинокартина «Кредо убийцы», снятая по мотивам серии игр Assassin’s Creed.

Помимо них, в первую десятку худших фильмов, снятых по мотивам видеоигр, вошли «Один в темноте», «Need for Speed: Жажда скорости», «Варкрафт», «Командир эскадрильи», «Смертельная битва 2: Истребление», «Уличный боец» 2009 года, а также «Обитель зла 4: Жизнь после смерти», передает Life.

Примечательно, что лучшими экранизациями компьютерных игр были названы «Смертельная битва», «Супербратья Марио», «Уличный боец» 1994 года, Doom и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».