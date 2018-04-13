Глава Чечни Рамзан Кадыров обругал Иосифа Сталина и заявил о необходимости передать прах генералиссимуса СССР на его родину — в Грузию. Также Кадыров считает нужным захоронить тело Владимира Ленина.
«Для меня он черт, злодей, тиран конченый! Вот он — террорист! Я вообще, когда только его фамилию слышу, у меня от волнения и ненависти руки начинают потеть», — приводит слова Кадырова «Интерфакс». Политик объясняет свое отношение тем, что по его приказу убивали «детей, женщин, стариков» и сжигали села. «Зачем могила Сталина в Москве, да еще рядом с Кремлем, нужна? Сколько россиян погибло, замучено, прошло через лагеря по его вине. Он 300 тысяч чеченцев и ингушей в свое время уничтожил», — сказал глава республики, имея в виду насильственную депортацию 1944 года.
Также Кадыров высказался за захоронение тела Ленина. По его мнению, чистить и поддерживать мумию в мавзолее на Красной площади не имеет смысла, так как Ленин не святой человек. «Мое твердое убеждение — останки Ленина надо предать земле, а прах Сталина — отдать на его родину, в Грузию», — заключил Кадыров.
Кадыров не раз заявлял о ненависти к Иосифу Сталину. Уже несколько лет подряд 23 февраля, в день принудительной депортации в 1944 году, он проклинает генералиссимуса Советского Союза, сообщала «Национальная служба новостей».