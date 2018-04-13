{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,07
Динамика за 2 недели
Евро 76,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
Главные новости Москвы
11:52  13 апреля 2018 16

Кадыров назвал Сталина террористом. «Сколько россиян замучено»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров часто высказывается о ненависти к СталинуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров обругал Иосифа Сталина и заявил о необходимости передать прах генералиссимуса СССР на его родину — в Грузию. Также Кадыров считает нужным захоронить тело Владимира Ленина.

«Для меня он черт, злодей, тиран конченый! Вот он — террорист! Я вообще, когда только его фамилию слышу, у меня от волнения и ненависти руки начинают потеть», — приводит слова Кадырова «Интерфакс». Политик объясняет свое отношение тем, что по его приказу убивали «детей, женщин, стариков» и сжигали села. «Зачем могила Сталина в Москве, да еще рядом с Кремлем, нужна? Сколько россиян погибло, замучено, прошло через лагеря по его вине. Он 300 тысяч чеченцев и ингушей в свое время уничтожил», — сказал глава республики, имея в виду насильственную депортацию 1944 года.

Также Кадыров высказался за захоронение тела Ленина. По его мнению, чистить и поддерживать мумию в мавзолее на Красной площади не имеет смысла, так как Ленин не святой человек. «Мое твердое убеждение — останки Ленина надо предать земле, а прах Сталина — отдать на его родину, в Грузию», — заключил Кадыров.

Кадыров не раз заявлял о ненависти к Иосифу Сталину. Уже несколько лет подряд 23 февраля, в день принудительной депортации в 1944 году, он проклинает генералиссимуса Советского Союза, сообщала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров