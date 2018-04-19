Всю переписку россиян будут хранить для ФСБ месяц

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ, в котором описываются правила хранения данных по антитеррористическому «закону Яровой». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту документа, операторы связи будут обязаны в полном объеме хранить пользовательский трафик за последние 30 суток уже с 1 октября текущего года. Объем трафика для сохранения будет расти на 15% в течение последующих пяти лет. Отмечается, что в перечень пользовательской информации вошли голосовые и текстовые сообщения, изображения, звуки, видео. Данные о фактах приема и передачи звонков, сообщений и другого контента будут храниться в течение полугода.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что правительство признало недостатки «пакета Яровой». Тогда власти пообещали изменить расчет необходимого объема хранилища данных. Напомним, недавно Роскомнадзор заблокировал популярный мессенджер Telegram за отказ предоставлять ФСБ ключи к дешифровке информации.