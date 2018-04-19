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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:12  19 апреля 2018 4

Всю переписку россиян будут хранить для ФСБ месяц

Соцсети. Екатеринбург, планшет, вконтакте, социальные сети, apple
Храниться будут данные о фактах приема и передачи звонков, сообщений и другого контентаФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ, в котором описываются правила хранения данных по антитеррористическому «закону Яровой». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, операторы связи будут обязаны в полном объеме хранить пользовательский трафик за последние 30 суток уже с 1 октября текущего года. Объем трафика для сохранения будет расти на 15% в течение последующих пяти лет. Отмечается, что в перечень пользовательской информации вошли голосовые и текстовые сообщения, изображения, звуки, видео. Данные о фактах приема и передачи звонков, сообщений и другого контента будут храниться в течение полугода.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что правительство признало недостатки «пакета Яровой». Тогда власти пообещали изменить расчет необходимого объема хранилища данных. Напомним, недавно Роскомнадзор заблокировал популярный мессенджер Telegram за отказ предоставлять ФСБ ключи к дешифровке информации.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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