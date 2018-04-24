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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:24  24 апреля 2018 1

Социологи выяснили, что волнует жителей России больше всего

Эвакуация ТРЦ
Опрос проводился в январе 2018 годаФото: Анна Майорова © URA.RU

Негосударственная исследовательская организация «Левада-центр» определила, какие экономические и социальных проблемы больше всего волнуют жителей страны. Первые три строчки рейтинга второй год подряд занимают рост цен, бедность и безработица.

Согласно опросу, проведенному в январе текущего года, рост цен тревожит 63% россиян. Бедность (47%) и увеличение безработицы (40%) оказались на втором и третьем месте рейтинга, сообщает ФБА «Экономика сегодня». В сравнении с результатами аналогичных опросов прошлого года обеспокоенность этими проблемами снизилась на 14, два и три пункта соответственно. Снижение уровня тревоги по поводу роста цен в исследовательской организации связывают с «адаптацией страны к сложившимся обстоятельствам», пишет «Федеральное агентство новостей».

Проблема коррупции, по сравнению с прошлым годом, стала восприниматься гражданами значительно острее. Взяточничество вызывает беспокойство у 38% респондентов. Более 10% опрошенных волнуют недоступность ряда услуг в медицинской сфере, расширение сферы платного образования и произвол чиновников.

Павел Маркуш
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