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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:02  29 апреля 2018 0

Семенович взбудоражила поклонников откровенным снимком. ФОТО

Поклонники Семенович в очередной раз похвалили певицу за ее образФото: Анна Семенович в Instagram

Певица Анна Семенович разместила новое откровенное фото на своей страничке в Instagram. Подписчики остались в восторге.

На фото Семенович одета в необычный черный клетчатый брючный костюм и полупрозрачную блузку. Певица позирует на фоне окна. Поклонники звезды пришли в восторг от ее нового имиджа.

«Кайф», «Какой обалденный костюм! Как мне нравится!», «Анюта, вам очень к лицу блонд», — написали поклонники певицы в комментариях. Некоторые подключили иронию: «Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах!», «Семеновна сменила имидж?! Теперь ваш псевдоним клетчатая?!».

Иногда слишком откровенные наряды ударяют по имиджу певицы. «URA.RU» рассказывало о том, как поклонники жестко высмеяли Семенович за чересчур развязный костюм, который она выбрала для выступления. «В Кремле и в трусах?», — иронизировали фанаты. К слову, в точно таком же наряде Семенович выступила в одном из стриптиз-клубов Екатеринбурга. Эротическое шоу певицы попало на камеру.

Кирилл Егоров
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