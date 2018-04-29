Семенович взбудоражила поклонников откровенным снимком. ФОТО

12:02 29 апреля 2018 0

Поклонники Семенович в очередной раз похвалили певицу за ее образ Фото: Анна Семенович в Instagram

Певица Анна Семенович разместила новое откровенное фото на своей страничке в Instagram. Подписчики остались в восторге.

На фото Семенович одета в необычный черный клетчатый брючный костюм и полупрозрачную блузку. Певица позирует на фоне окна. Поклонники звезды пришли в восторг от ее нового имиджа.

«Кайф», «Какой обалденный костюм! Как мне нравится!», «Анюта, вам очень к лицу блонд», — написали поклонники певицы в комментариях. Некоторые подключили иронию: «Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах!», «Семеновна сменила имидж?! Теперь ваш псевдоним клетчатая?!».

Иногда слишком откровенные наряды ударяют по имиджу певицы. «URA.RU» рассказывало о том, как поклонники жестко высмеяли Семенович за чересчур развязный костюм, который она выбрала для выступления. «В Кремле и в трусах?», — иронизировали фанаты. К слову, в точно таком же наряде Семенович выступила в одном из стриптиз-клубов Екатеринбурга. Эротическое шоу певицы попало на камеру.