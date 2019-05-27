Количество мужчин с ожирением в России достигло рекордных значений

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 17:13
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По данным Минздрава, от ожирения страдает треть российских мужчинФото: depositphotos.com

За последние 16 лет в России количество мужчин с ожирением выросло в три раза. Соответствующие данные привела главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина, пишет ТАСС.

«Распространенность ожирения среди мужчин достигает почти 29%. Практически в три раза по сравнению с 2003 годом увеличилось количество мужчин, которые имеют ожирение», — сказала она. У людей с подобными проблемами чаще других обнаруживают гипертонию, отметила Драпкина. Также исследования ученых показали, что многие полные люди страдали от лишнего веса и в детстве.

«URA.RU» писало о плюсах ожирения, которые выявили ученые из США. Так, в Американской академии неврологии пришли к выводу, что люди, имеющие лишний вес, легче других переносят тяжелые заболевания почек и сердца. Но при этом, подчеркнули они, ожирение повышает вероятность возникновения сахарного диабета, болезней сердца и сосудов.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что рассматривает опыт Японии в борьбе с ожирением, в том числе изучает программы оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов, напоминает ИА FlashSiberia.

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