Количество мужчин с ожирением в России достигло рекордных значений

За последние 16 лет в России количество мужчин с ожирением выросло в три раза. Соответствующие данные привела главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина, пишет ТАСС.
«Распространенность ожирения среди мужчин достигает почти 29%. Практически в три раза по сравнению с 2003 годом увеличилось количество мужчин, которые имеют ожирение», — сказала она. У людей с подобными проблемами чаще других обнаруживают гипертонию, отметила Драпкина. Также исследования ученых показали, что многие полные люди страдали от лишнего веса и в детстве.
«URA.RU» писало о плюсах ожирения, которые выявили ученые из США. Так, в Американской академии неврологии пришли к выводу, что люди, имеющие лишний вес, легче других переносят тяжелые заболевания почек и сердца. Но при этом, подчеркнули они, ожирение повышает вероятность возникновения сахарного диабета, болезней сердца и сосудов.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что рассматривает опыт Японии в борьбе с ожирением, в том числе изучает программы оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов, напоминает ИА FlashSiberia.