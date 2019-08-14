Депутаты на Украине поругались из-за русского языка

Очередная перепалка между парламентариями произошла в украинской Верховной Раде Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины

Избранному депутату Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадиму Рабиновичу запретили говорить на русском языке в ходе подготовительного заседания парламента.

«После начала выступления Рабиновича депутат Ирина Геращенко, являющаяся сторонницей бывшего украинского президента Петра Порошенко, заявила, что выступление на русском языке нарушает украинское законодательство», — передает RT. Она напомнила, что согласно новому закону он обязан использовать на официальных мероприятиях только государственный язык, то есть украинский. Рабинович попытался спорить с Геращенко, однако на стороне соратницы Порошенко выступило большинство его коллег-парламентариев.

Разгоревшийся скандал уже прокомментировал глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков. По его словам, депутаты Верховной рады должны выступать исключительно на украинском языке. Политик отметил, что он все же постарается не прибегать к практике отключения микрофона спикеру за выступление на русском языке.

В середине июля на Украине официально вступил в силу так называемый «закон о языке». Верховная Рада Украины восьмого созыва окончательно приняла этот документ в конце апреля, отмечает Nation News. Российские власти, как и некоторые украинские политики, утверждают, что он лишь раскалывает украинское общество и лишает защиты русский язык.