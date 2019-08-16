Вице-премьер Мутко нашел применение деньгам из Фонда национального благосостояния

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко предложил направить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство жилья. Именно эту сферу он сейчас и курирует. При этом чиновник раскритиковал предложение председателя «Внешэкономбанка» Игоря Шувалова о выделени средств из фонда на благоустройство городов.
По словам Мутко, каждый год из федерального бюджета выделяют 40 млрд рублей на благоустройство и городскую среду, региональные бюджеты тратят на эту статью не менее 20 млрд рублей, еще 5 млрд рублей ежегодно тратится на проведение конкурсов в малых исторических городах. «Нам нужны инвестиции в строительную индустрию, в подготовку комплексного освоения территории. Сегодня всего 35 млрд рублей мы тратим на инженерную подготовку территорий», — отметил вице-премьер в разговоре с «Интерфаксом».
Как и во что вкладывать средства ФНБ, правительство должно решить в ближайшие месяцы, пишет газета «Ведомости». Шувалов ранее предложил премьеру Дмитрию Медведеву выбрать 100 городов и направить деньги на их благоустройство.
В апреле сообщалось, что ФНБ «похудел» на 60 млрд рублей. На 1-е число сумма средств достигла показателя в 3,828 трлн рублей — это меньше, чем месяцем ранее — 3,888 трлн рублей.