В Кремле прокомментировали массовое увольнение врачей на Урале

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об увольнении хирургов в Нижнем Тагиле. Ситуацию представитель Кремля прокомментировал для «URA.RU» во время конференц-колла.
«Мы действительно обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется», — сказал Песков. «Это главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти и министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом», — добавил он.
Массовые увольнения хирургов в Нижнем Тагиле начались в конце июля. Врачи Демидовской горбольницы написали заявления об уходе, пожаловавшись на низкую зарплату. Их протест поддержали коллеги издвух других медучреждений города.В областном минздраве нашему агентству завили, что ситуация разрешится уже к концу этой недели.