В Кремле прокомментировали массовое увольнение врачей на Урале

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12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «обратили внимание на ситуацию»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об увольнении хирургов в Нижнем Тагиле. Ситуацию представитель Кремля прокомментировал для «URA.RU» во время конференц-колла.

«Мы действительно обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется», — сказал Песков. «Это главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти и министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом», — добавил он.

Массовые увольнения хирургов в Нижнем Тагиле начались в конце июля. Врачи Демидовской горбольницы написали заявления об уходе, пожаловавшись на низкую зарплату. Их протест поддержали коллеги издвух других медучреждений города.В областном минздраве нашему агентству завили, что ситуация разрешится уже к концу этой недели.

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