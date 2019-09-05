Кадыров оценил шутку Путина о рождаемости в Дагестане и Чечне

Рамзан Кадыров оценил владение искусством политического юмора Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оценил шутку президента России Владимира Путина об энергичности чеченцев и дагестанцев, озвученную на Восточном экономическом форуме. В своем telegram-канале Кадыров высказал уверенность, что эта шутка войдет в сборники афоризмов Путина.

Речь идет о реакции Путина на слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что в Японии люди начали ходить быстрее. На это президент России ответил, что в Чечне и Дагестане люди ходят в прежнем темпе, однако рождаемость в три раза больше, чем в Японии. По мнению Путина, «вопрос лишь в том, на что тратить энергию».

«Позволить себе юмор во время встреч с государственными деятелями высокого ранга может исключительно умудренный опытом, волевой и уверенный в себе, своих силах и в своей правоте лидер», — написал Кадыров и отметил, что именно таким «высоким искусством политического юмора» владеет Путин.

Переговоры Владимира Путина с Синдзо Абэ прошли в рамках Восточного экономического форума, где японский премьер подтвердил, что намерен продвигать переговоры по заключению мирного договора между двумя странами. Также он заявил, что встреча во Владивостоке с президентом России была 27-й по счету, пишет агентство Nation News.