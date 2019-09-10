Россиянам пообещали доллар по 30 рублей

Стоимость доллара снизится при условии нулевого госдолга России и кризиса за рубежом
Россию ждет экономический подъем и доллар по 30 рублей. Об этом заявил генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
«Доллар за позабытые 30 рублей? В этой парадигме — скорее, да», — приводит его слова газета «Известия». Хохрин отметил, что такая стоимость доллара сможет установиться при нулевом государственном долге России и экономическом кризисе за рубежом. Эксперт считает, что экономически развитые страны будут переживать кризис из-за большого количества государственных долгов.
Ранее стало известно, что чистый государственный долг России упал ниже нуля, передает агентство Nation News. Он впервые стал отрицательным после введения санкций из-за присоединения Крыма и падения цен на нефть в 2014 году.