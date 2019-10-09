Личный духовник Патриарха Кирилла получил награду от Путина

Награжденный схиархимандрит Илия (в центре) является личным духовником патриарха
Схиархимандрит Илия (Ноздрин) награждён орденом Почета за «заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций». Указ о представлении к награде, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном правовом портале.
В Указе отмечается, что схиархимандрит Илия, награжден за активную деятельность по укреплению дружбы между народами. Как пишет «
По данным сайта Московского Патриархата, Член Общественной палаты РФ и председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду наградили орденом Дружбы, добавляет телеканал 360.