08 октября 2019

Личный духовник Патриарха Кирилла получил награду от Путина

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Визит духовника Свято-Введенской Оптиной пустыни схиархимандрита Илия в Курган, отец илий, ноздрин илий
Награжденный схиархимандрит Илия (в центре) является личным духовником патриархаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Схиархимандрит Илия (Ноздрин) награждён орденом Почета за «заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций». Указ о представлении к награде, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном правовом портале.

В Указе отмечается, что схиархимандрит Илия, награжден за активную деятельность по укреплению дружбы между народами. Как пишет «Царьград», отмеченный президентом священнослужитель является духовником Святейшего Патриарха Кирилла.

По данным сайта Московского Патриархата, Член Общественной палаты РФ и председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду наградили орденом Дружбы, добавляет телеканал 360.

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