В России жестко ответили журналисту, поддержавшему нападки Польши на РФ

Константин Ремчуков заявил, что России свойственна фальсификация истории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что российские власти обращаются к истории в своих интересах, чтобы мобилизовать российский народ против Польши. В свою очередь публицист Игорь Мальцев ответил ему, что власть всего лишь отвечает Европе, которая возлагает ответственность за развязывание Второй мировой войны на СССР.

Ремчуков в программе «Особое мнение» заявил, что тема про Польшу и Вторую мировую войну поднялась исключительно в преддверии празднования 75-летия победы в 2020 году. «Предстоящий год 2020 год <…> был избран нашим руководством как год консолидации нации по подъему его патриотического духа вокруг этой даты», — заявил журналист, комментируя разногласия РФ и Польши по поводу начала Второй мировой войны. Он отметил, что президент России Владимир Путин «предлагает россиянам объединиться вокруг наглой фальсификации истории».

Мальцев на своей странице в Facebook обвинил Ремчукова в том, что тот идет на все, чтобы «пнуть режим». Публицист обратил внимание, что 20 ноября Европейский парламент принял резолюцию, в которой ответственность за развязывание Второй мировой войны возлагается на СССР. По словам Мальцева, российский лидер всего лишь ответил на этот выпад, когда осудил посла Польши за поддержку идей Гитлера.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин также раскритиковал Ремчукова за игнорирование резолюции. Он отметил, что она была принята по инициативе Литвы и при поддержке Польши. «Как-то слабо это соотносится с решениями Нюрнбергского трибунала, а, значит, является попыткой пересмотра его приговоров», — добавил Мухин. Такой же точки зрения придерживается и блогер Игорь Кононенко. «Не мы начали эту войну. Не вторую мировую, разумеется, которую начали Гитлер и Черчилль. А войну вранья против правды», — заявил Кононенко.

Ранее Путин осудил посла Польши в Германии Юзефа Липски за то, что тот в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии, и хотел поставить фюреру памятник в Варшаве. Российский лидер отметил, что западные государства вместе с руководством Польши фактически пошли на сговор с нацистским лидером перед войной, передает RT. После этого дипломата Андреева вызвали на разговор в МИД Польши. Польские историки считают, что в сентябре 1939 года Советский Союз напал на страну одновременно с нацисткой Германией. Россия придерживается другого мнения.