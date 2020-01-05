04 января 2020

В институте Минтруда назвали профессии, в которых роботы вскоре могут заменить людей

© Служба новостей «URA.RU»
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В первую очередь роботизация может коснуться сферы услугФото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда (курирует Минтруд РФ) назвали профессии, представители которых в скором времени могут столкнуться с замещением части трудовых функций новейшими технологиями.

По словам представителей института, речь, в частности, идет о сфере услуг, где люди занимаются «стандартизированными» задачами. «Например, такую работу выполняют сотрудники банков, страховых, финансовых организаций, представители туриндустрии — специалисты, которые занимаются оформлением и продажами этих продуктов», — рассказали «Российской газете» специалисты ВНИИ труда. В качестве примера они привели возможность открытия банковского счета удаленно без помощи специалиста финансовой организации.

Такая же ситуация может коснуться профессий, связанных с вводом и обработкой информации (офис-менеджеры, экономисты, администраторы, помощники). Сегодня технологии позволяют обработать большие объемы информации быстрее и эффективнее, чем это делают люди. При этом эксперты отмечают, что такое положение дел не означает скорый рост безработицы, поскольку большинство профессий трансформируется, и на смену автоматизированным функциям приходят более сложные задачи, которые могут выполнять только люди.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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