Ученые по всему миру думают над тем, как победить вирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 апреля — 113-й день с момента обнаружения коронавируса и 23-й — с объявления пандемии. В мире за сутки зарегистрировано 953 088 (+78 943) случаев заражения и 202888 (+18 292) случаев излечения, а также 48 329 (+5 045) смертельных исходов болезни. В России подтверждено 3 548 случаев заболевания (+771 за сутки), 235 человек вылечились (+45), 30 человек умерли (+6).

Как можно было остановить пандемию

Запрет торговли мясом диких животных помог бы избежать распространения коронавируса, считает биолог Джордж Виттемьер из США. Автор напоминает, что 75% вирусных заболеваний человека связаны с животными. Биолог сетует, что мясные рынки в Поднебесной в настоящее время снова открыты.

Животные часто оказываются переносчиками вирусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Китайцы не просто открыли рынки, но и вернулись к поеданию летучих мышей, пишет Daily Mail. Рукокрылые, наряду со скорпионами, снова свободно продаются как средства народной медицины. При этом, по принятой среди ученых версии, коронавирус впервые передался человеку именно от летучей мыши на мясном рынке в китайском Ухане.

Ситуация с коронавирусом в Китае настолько улучшилась, что из-за нехватки собственных больных местные ученые планируют испытывать вакцину от COVID-19 в других странах. Медики сомневаются, что с ними будут сотрудничать в США, но рассчитывают на Германию и Великобританию.

В России победят смертельное следствие коронавируса

В Новосибирске придумали, как бороться с самым опасным следствием COVID-19 — легочной пневмонией. Чтобы избежать ее, медики советуют коллегам начинать лечение пациента на ранней стадии — до того, как вирус атакует легкие. Для этого необходимо использовать антикоагулянты, которые препятствуют свертываемости крови, и тромболики — для растворения тромбов.

Чтобы обеззаразить одежу, ее нужно тщательно постирать Фото: Илья Московец © URA.RU

Скоро может появиться лекарство и от самого COVID-19. В России одновременно испытывают больше 22 новых препаратов от коронавируса, недавно представленных Сибирским отделением РАН. Результаты испытаний станут известны 10 апреля.

Российские ученые дали совет тем, кто здоров, но боится заразиться. Специалисты выяснили, как уничтожить вирус, живущий на поверхности одежды. Для этого необходимо воздействовать на гардероб высокой температурой. Полуторачасовой стирки с порошком при режиме 60°C достаточно для инактивации вируса, считают специалисты.

Реальное число инфицированных и новый способ заразиться

Математическое моделирование показало, что реальное число зараженных коронавирусом в мире гораздо выше, чем считается сейчас. Математики, сравнивая уровень летальности в разных странах, пришли к выводу, что действительное число инфицированных в Италии может достигать 3,3 млн человек (официально — 110 тысяч).

Специалисты также спорят о том, как легко коронавирус способен передаваться по воздуху. Часть ученых полагает, что зараза может распространяться в виде гораздо более мелких частиц и на большее расстояние, чем считается сейчас, пишет Nature. Исследователи требуют от медиков предпринять более строгие меры защиты, например, усилить вентиляцию в больницах.