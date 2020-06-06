Путин призвал артистов повременить с концертами

Владимир Путин предупредил певцов, что с поражением легких петь будет затруднительно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне хотят, чтобы учреждения культуры открылись и работали в полном объеме, но в России еще не время снимать ограничения на концерты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно», — приводит слова Путина РИА «Новости» с его встречи с деятелями искусств. Глава государства добавил, что, отработав концерт, артист может потерять свою профессию на всю оставшуюся жизнь из-за последствий коронавируса.

Ранее Муж певицы Наташи Королевой, бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан) пожаловался на отсутствие денег в период самоизоляции. Его поддержал встал продюсер Иосиф Пригожин. Однако певец Григорий Лепс посоветовал «бедствующим» артистам работать и терпеть, передает телеканал 360. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров также не остался в стороне и предложил Пригожину помощь в виде «сосисок из „Пятерочки“», пишет агентство Nation News.

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