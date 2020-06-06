06 июня 2020

Путин призвал артистов повременить с концертами

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин предупредил певцов, что с поражением легких петь будет затруднительно Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россияне хотят, чтобы учреждения культуры открылись и работали в полном объеме, но в России еще не время снимать ограничения на концерты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно», — приводит слова Путина РИА «Новости» с его встречи с деятелями искусств. Глава государства добавил, что, отработав концерт, артист может потерять свою профессию на всю оставшуюся жизнь из-за последствий коронавируса.

Ранее Муж певицы Наташи Королевой, бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан) пожаловался на отсутствие денег в период самоизоляции. Его поддержал встал продюсер Иосиф Пригожин. Однако певец Григорий Лепс посоветовал «бедствующим» артистам работать и терпеть, передает телеканал 360. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров также не остался в стороне и предложил Пригожину помощь в виде «сосисок из „Пятерочки“», пишет агентство Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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