Жители деревни Докукино в Подмосковье заплатили около 640 тысяч рублей за вывоз мусора, который на самом деле никто не убирал. Жителям вернут деньги после проверки Госжилинспекции.
«Регоператор имел договоры на вывоз мусора со 138 жителями и взимал плату. Однако коммунальная услуга в течение всего 2019 года не предоставлялась», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» выдержку из сообщения Госжилинспекции. Там отметили, что площадка с контейнерами для мусора не функционировала совсем.
Компании, ответственной за вывоз мусора, предписали вернуть деньги. Оператор выполнил требование и вернул средства жителям деревни. Сумма перерасчета составила 637 612 рублей.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.