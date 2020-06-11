В Кремле ответили на планы США ужесточить санкции против России

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12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков сожалеет, что для политиков США на время избирательной кампании Россия становится сакральной жертвой Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кремле надеются, что предложения о новых санкций США против России останутся на уровне планов и не будут реализованы. Об этом на конференц-колле заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал информацию о том, что в конгрессе США предложили ввести против России «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались». Республиканцы считают, что РФ якобы наносит вред США «от Ливии до Сирии», напоминает RT.

«Это ни в коей мере не способствует нормализации наших двусторонних отношений. Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений и никак не материализуются», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что подобные действия незаконны с точки зрения международного права.

По мнению Пескова, в процессе избирательной кампании в США, Россия становится «сакральной жертвой». Он добавил, что американские политики также жертвуют двусторонними отношениями, чтобы добиться успеха в выборах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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