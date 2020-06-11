Дмитрий Песков сожалеет, что для политиков США на время избирательной кампании Россия становится сакральной жертвой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кремле надеются, что предложения о новых санкций США против России останутся на уровне планов и не будут реализованы. Об этом на конференц-колле заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал информацию о том, что в конгрессе США предложили ввести против России «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались». Республиканцы считают, что РФ якобы наносит вред США «от Ливии до Сирии», напоминает RT.

«Это ни в коей мере не способствует нормализации наших двусторонних отношений. Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений и никак не материализуются», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что подобные действия незаконны с точки зрения международного права.

По мнению Пескова, в процессе избирательной кампании в США, Россия становится «сакральной жертвой». Он добавил, что американские политики также жертвуют двусторонними отношениями, чтобы добиться успеха в выборах.

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