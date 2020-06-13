Трамп: военные США больше не будут решать проблемы других стран

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Клипарт. Сток Сайт президента России, трамп дональд
Отныне американские военные будут заниматься только защитой своей страны, отметил Дональд Трамп Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и заниматься решением чужих проблем. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Видеозапись с его обращением к выпускникам военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк опубликована в Twitter Белого Дома.

«США заканчивают эру бесконечных войн. Мы не полицейские этого мира», — заявил Трамп.

В случае, если американскому народу будет угрожать опасность, военные силы США никогда не будут колебаться, отметил Трамп. По его словам, Америка возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оберегать и оборонять страну от внешних врагов.

В настоящее время американские военные присутствуют в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Турции, Иордании, Ливане, на Филиппинах, Аравийском полуострове, в Косове, Восточной Африке, а также в бассейне озера Чад и Сахельском регионе, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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