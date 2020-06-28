Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии

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Операцию проведут, когда певица придет в сознание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии в Бишкеке 26 июня. Об этом сообщил руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков.

В Toyota Camry, где была певица, на перекрестке врезался спецавтомобиль группы быстрого реагирования. Обстоятельства ДТП изучает полиция.

«Она сейчас в коме, состояние тяжелое. Головной мозг сильно поврежден, ключица и шейные позвонки сломаны. Когда выйдет из комы, сделаем операцию», — цитирует Жумабекова Sputnik Кыргызстан. По его словам, врачи работали всю ночь, и сейчас сложно сказать, когда певица поправится.

Асель Кадырбекова популярна в Киргизии как певица и блогер. В ее аккаунте в Instagram более 2,2 миллиона подписчиков, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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