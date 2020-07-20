Киркоров рассказал, как звезды выживают во время кризиса

Артисты, оставшиеся без концертов из-за коронавируса, вынуждены подрабатывать, чтобы не умереть с голода. С таким заявлением выступил певец Филипп Киркоров во время фестиваля «Славянский базар» в Белоруссии.
«Члены моего коллектива выживают, как могут. Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация», — признался артист «Собеседнику.ру». По прогнозам Киркорова, кризис в российском шоубизнесе продлится минимум два года. Этого времени достаточно, чтобы поклонники снова стали зарабатывать деньги и могли себе позволить потратить 10-20 тысяч рублей на концерт любимого артиста.
Сам Киркоров признался, что пока не собирается подрабатывать в колхозе или на мойке. По его словам, за 30 лет карьеры он накопил достаточно сбережений, чтобы не работать даже 10 лет.
Весной, в самый разгар эпидемии, продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелое финансовое положение артистов, напоминают «Дни.ру».Тогда многие звезды раскритиковали его за эти слова. Позже Пригожин предложил бедствующим музыкантам деньги на продукты, передает телеканал 360.
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