Киркоров рассказал, как звезды выживают во время кризиса

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Весной, в самый разгар эпидемии, продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелое финансовое положение артистов , напоминают « Дни.ру ».Тогда многие звезды раскритиковали его за эти слова. Позже Пригожин предложил бедствующим музыкантам деньги на продукты, передает телеканал 360 .

Сам Киркоров признался, что пока не собирается подрабатывать в колхозе или на мойке. По его словам, за 30 лет карьеры он накопил достаточно сбережений, чтобы не работать даже 10 лет.

«Члены моего коллектива выживают, как могут. Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация», — признался артист «Собеседнику.ру». По прогнозам Киркорова, кризис в российском шоубизнесе продлится минимум два года. Этого времени достаточно, чтобы поклонники снова стали зарабатывать деньги и могли себе позволить потратить 10-20 тысяч рублей на концерт любимого артиста.

Артисты, оставшиеся без концертов из-за коронавируса, вынуждены подрабатывать, чтобы не умереть с голода. С таким заявлением выступил певец Филипп Киркоров во время фестиваля «Славянский базар» в Белоруссии.

Участники коллектива Киркорова работают на мойках и в колхозе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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