Белоруссия стягивает военных к границе с Россией

Военные учения в Белоруссии начнутся 11 августа и продлятся 25 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Белоруссия начнет военные учения в пограничной с Россией Витебской области 11 августа. Об этом сообщила официальный представитель министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик.

«Подготовка военно-обученного резерва на военных сборах — это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно», — цитирует РИА «Новости» Гаврусик. По ее словам, это плановые учения, которые проходят в течение года. Отмечается, что учения начнутся 11 августа и продлятся 25 дней. По сообщению издания, военнообязанные жители Витебской области стали получать повестки из военкомата на 10 августа — на следующий день после выборов президента Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Досрочное голосование, которое начинается во вторник, продлится до 8 августа. Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что действующий президент Александр Лукашенко должен снять свою кандидатуру с выборов. Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту 4 августа, передает RT. До этого лидер страны назначал датой обращения 3 августа.

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