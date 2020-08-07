Экономику ждут проблемы из-за появления вакцины от коронавируса

Вакцина от COVID-19 может вызвать тревогу на финансовых рынках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Появление эффективной вакцины от коронавируса может серьезно повлиять на ситуацию на финансовых ранках. Об этом предупреждают аналитики Goldman Sachs.

«Инвесторам следует учитывать риск того, что успешная вакцина от коронавируса вызовет тревогу на рынках», — пишет Bloomberg. Отмечается, что появление препарата может спровоцировать распродажу облигаций и отток средств из технологических компаний в циклические.

Аналитики считают, что фондовые рынки недооценивают то, что вакцину от коронавируса могут одобрить уже в ноябре. По их словам, последствия выборов в США и распространение вируса будут ключевыми движущими силами рынка в ближайшие месяцы. В Goldman Sachs предполагают, что если смена американского лидера совпадет с появлением вакцины, то акции развивающихся стран могут вырасти, при этом налоговые риски в США также возрастут.

Академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев считает, что созданная несколько месяцев назад вакцина от коронавируса может быть небезопасной. Он опасается, что препарат окажется неэффективным и вызовет побочные эффекты.

Финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский считает, что российской экономике понадобится до трех лет, чтобы выйти из кризиса, вызванного коронавирусом, пишет агентство Nation News. По его словам, с большой долей вероятности страну ожидает вторая волна COVID-19 и «экономическая яма».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.