МВД республики отчиталось о 51 задержанном на митингах Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 18-й день продолжаются протесты против действующего главы республики Александра Лукашенко. МВД страны опубликовало количество задержанных в ходе акций, Евросоюз считает, что за действиями Лукашенко стоит Москва, а российские десантники отработали штурм белорусских зданий.

Белорусская милиция озвучила количество задержанных в ходе акций протеста

По официальным данным МВД Белоруссии, на оппозиционных митингах, прошедших 25 августа задержан 51 человек. В отношении всех задержанных возбуждены дела по административным правонарушениям. По данным силовиков, на вчерашнюю акцию вышли порядка 4,8 тысяч граждан страны. Больше всего митингующих — в Минске, Бресте и Молодечно.

В ответ на акции оппозиции в Минске возле Комаровского рынка прошел митинг в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Одна из главных активисток запугивала всех попаданием в ад в случае, если жители Белоруссии не поддержат действующего национального лидера. Остальные участники акции скандировали «За батьку» и «Не дадим развалить страну».

Александр Лукашенко вновь отказался разговаривать с европейским лидером . Он не ответил на звонок президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее он также отказался разговаривать с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Белорусская оппозиция отказалась от диалога с Москвой

Белорусская оппозиция пока не готова вступать в диалог с Москвой. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, России стоит уважать суверенитет соседней страны, однако поддержка Москвой происходящих в республике митингов было бы отличным вариантом.

Однако в планах у белорусской оппозиции нет закрытия границ с Россией . Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. По ее словам, все слухи о возможном разрыве отношений между двумя странами являются чепухой.

Лауреат Нобелевской премии по литературе и по совместительству одна из лидеров белорусских протестов Светлана Алексиевич отказалась давать показания на допросе в Следственном комитете республики. Писательница проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о захвате власти в стране.

Российские десантники отработали штурм здания в Белоруссии

Российские военные отработали штурм здания и освобождение заложников на территории Белоруссии. Учения Минобороны РФ прошли в рамках международного конкурса «Полярная звезда». Солдатам пришлось прыгать с парашютом, ликвидировать врагов в ночное время и передвигаться по «минному полю».

Паспорта задержанных в Белоруссии российских журналистов по возвращению домой признаны недействительными. По информации МВД, внесенные белорусскими силовиками в официальные документы журналистом отметки о запрете на посещение республики не предусмотрены законодательством РФ.

Минздрав Белоруссии заявил о том, что за сутки в стране в три раза выросло количество заразившихся коронавирусом . По данным ведомства, за прошедший день выявлено 247 новых случаев заболевания. Общее же количество заболевших составило 70 974 человека.

Прогнозы и мнения экспертов

По мнению политолога Натальи Елисеевой, Евросоюз уверен, что за решения Александра Лукашенко отвечает Россия, а сам белорусский лидер рассматривается исключительно как протеже Путина. Помимо этого, во всем происходящем в республике будут обвинять именно Россию, уверена политолог.

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