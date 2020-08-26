В Белоруссии 18-й день продолжаются протесты против действующего главы республики Александра Лукашенко. МВД страны опубликовало количество задержанных в ходе акций, Евросоюз считает, что за действиями Лукашенко стоит Москва, а российские десантники отработали штурм белорусских зданий.
Белорусская милиция озвучила количество задержанных в ходе акций протеста
По официальным данным МВД Белоруссии, на оппозиционных митингах, прошедших 25 августа задержан 51 человек. В отношении всех задержанных возбуждены дела по административным правонарушениям. По данным силовиков, на вчерашнюю акцию вышли порядка 4,8 тысяч граждан страны. Больше всего митингующих — в Минске, Бресте и Молодечно.
В ответ на акции оппозиции в Минске возле Комаровского рынка прошел митинг в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Одна из главных активисток запугивала всех попаданием в ад в случае, если жители Белоруссии не поддержат действующего национального лидера. Остальные участники акции скандировали «За батьку» и «Не дадим развалить страну».
Александр Лукашенко вновь
Белорусская оппозиция отказалась от диалога с Москвой
Белорусская оппозиция пока не готова вступать в диалог с Москвой. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, России стоит уважать суверенитет соседней страны, однако поддержка Москвой происходящих в республике митингов было бы отличным вариантом.
Однако в планах у белорусской оппозиции
Лауреат Нобелевской премии по литературе и по совместительству одна из лидеров белорусских протестов Светлана Алексиевич
Российские десантники отработали штурм здания в Белоруссии
Российские военные отработали штурм здания и освобождение заложников на территории Белоруссии. Учения Минобороны РФ прошли в рамках международного конкурса «Полярная звезда». Солдатам пришлось прыгать с парашютом, ликвидировать врагов в ночное время и передвигаться по «минному полю».
Паспорта задержанных в Белоруссии российских журналистов по возвращению домой признаны недействительными. По информации МВД, внесенные белорусскими силовиками в официальные документы журналистом отметки о запрете на посещение республики не предусмотрены законодательством РФ.
Минздрав Белоруссии заявил о том, что за сутки в стране
Прогнозы и мнения экспертов
По мнению политолога Натальи Елисеевой, Евросоюз уверен, что за решения Александра Лукашенко отвечает Россия, а сам белорусский лидер рассматривается исключительно как протеже Путина. Помимо этого, во всем происходящем в республике будут обвинять именно Россию, уверена политолог.
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