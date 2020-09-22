Греф рассказал о проблемах «Аэрофлота»

«Аэрофлот» не справляется с долгами, рассказал Герман Греф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Авиакомпания «Аэрофлот» с трудом возвращает Сбербанку долги, взятые из-за пандемии. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Аэрофлот» — прекрасная компания, очевидно, что переживет эту ситуацию, но пока они с большим трудом обслуживают все долги», — цитирует Грефа РБК. Он добавил, что из-за пандемии пострадали не только малые компании, но и предприятия из 11 наиболее пострадавших отраслей экономики.

Авиакомпания не публикует данные о размерах кредитов, взятых у Сбербанка, однако за первое полугодие 2020 года «Аэрофлот» взял в банке 21 миллиард рублей. Позднее, в июле—августе, перевозчик занял у «Сбера» еще 6,165 миллиарда. Таким образом, в 2020 году «Аэрофлот» занял в Сбербанке 27 миллиардов рублей.

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы авиакомпании на 30 июня составили 64,4 миллиарда рублей — в четыре раза больше, чем в 2019 году. Таким образом, Сбербанк стал одним из главных кредиторов авиаперевозчика. Кроме того, в августе банк согласился открыть авиакомпании новую невозобновляемую кредитную линию на 39 миллиардов рублей под госгарантию. При этом о траншах в рамках этой линии не сообщалось.

В июле правительство выделило «Аэрофлоту» госгарантии по кредитам на 70 миллиардов рублей, напоминает RT. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил главе авиакомпании Виталию Савельеву.