В каких случаях школьников переведут на дистанционное обучение

Перевод класса на дистанционное обучение возможен в случае, если в нем есть несколько заразившихся коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«COVID-19 — это тоже респираторное заболевание, но мы его только изучаем. Поэтому, если в классе есть несколько заболевших, то уже возможно переводить класс на дистант», — цитирует Попову ТАСС. Однако, по ее словам, это не основание для того, чтобы прерывать процесс занятий во всей школе. В каждом конкретном случае нужны конкретные меры, решение должны принимать врачи, уточнила глава Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появились сообщения о переводе школ ряда субъектов на дистанционное обучение. Позже в Минпросвещения РФ опровергли эту информацию, отметив, что в регионах занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер.
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