08 октября 2020

В каких случаях школьников переведут на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган , обучение, учебники, домашнее обучение, дистанционное обучение, удаленное обучение, дистант
Если в классе есть несколько заболевших, то уже возможно переводить класс на дистант, сказала глава Роспотребнадзора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Перевод класса на дистанционное обучение возможен в случае, если в нем есть несколько заразившихся коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«COVID-19 — это тоже респираторное заболевание, но мы его только изучаем. Поэтому, если в классе есть несколько заболевших, то уже возможно переводить класс на дистант», — цитирует Попову ТАСС. Однако, по ее словам, это не основание для того, чтобы прерывать процесс занятий во всей школе. В каждом конкретном случае нужны конкретные меры, решение должны принимать врачи, уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появились сообщения о переводе школ ряда субъектов на дистанционное обучение. Позже в Минпросвещения РФ опровергли эту информацию, отметив, что в регионах занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...