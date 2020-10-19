Самое важное в России и в мире на 19 октября. Названа сумма страховой пенсии, в РФ новая экологическая катастрофа, Пашинян и Алиев готовы приехать в Москву

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Стоимость полиса ОСАГО в России существенно снизится Фото: Илья Московец © URA.RU

Армения назвала условия независимости Карабаха — в Госдуме обозначили размер страховой пенсии — в Москве не будут вводить комендантский час — в Коми случилась экологическая катастрофа — ОСАГО подешевеет. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 19 октября — в обзоре URA.RU:

Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха

Стала известна сумма страховой пенсии

  • Размер страховой пенсии в России со следующего года составит 17 443 рубля. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда, который комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении.

Собянин отрицает введение комендантского часа в Москве

  • Введение в Москве комендантского часа и запрета на въезд и выезд невозможно. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Коми произошла экологическая катастрофа

Госсовет начнет работу в этом году

В США разработали оружие против России

  • США анонсировали сверхдальнобойную ракету Strategic Long Range Cannon. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
  • Но Америка столкнется со сложностями при транспортировке этого оружия, считает полковник запаса Михаил Тимошенко. В беседе с URA.RU он предположил, что ее можно вести только в разобранном виде.

Скандальный отец Сергий отлучен от церкви

ОСАГО станет дешевле

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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