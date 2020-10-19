Стоимость полиса ОСАГО в России существенно снизится Фото: Илья Московец © URA.RU

Армения назвала условия независимости Карабаха — в Госдуме обозначили размер страховой пенсии — в Москве не будут вводить комендантский час — в Коми случилась экологическая катастрофа — ОСАГО подешевеет. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 19 октября — в обзоре URA.RU:

Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха

Армения признает независимость Нагорного Карабаха в том случае, если Азербайджан не будет готов урегулировать ситуацию мирным путем. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян.

В тоже же время, по мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, война между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе ведется за статус непризнанной республики.

Однако, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев готовы приехать в Москву для переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Стала известна сумма страховой пенсии

Размер страховой пенсии в России со следующего года составит 17 443 рубля. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда, который комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении.

Собянин отрицает введение комендантского часа в Москве

Введение в Москве комендантского часа и запрета на въезд и выезд невозможно. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Коми произошла экологическая катастрофа

В реке Колве в Республике Коми были найдены нефтепродукты. Власти региона ввели режим ЧС.

Госсовет начнет работу в этом году

Госсовет в обновленном формате может начать заседать в 2020 году. Соответствующий документ 2 ноября будет рассматривать Госдума.

В США разработали оружие против России

США анонсировали сверхдальнобойную ракету Strategic Long Range Cannon. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Но Америка столкнется со сложностями при транспортировке этого оружия, считает полковник запаса Михаил Тимошенко. В беседе с URA.RU он предположил, что ее можно вести только в разобранном виде.

Скандальный отец Сергий отлучен от церкви

Патриарх Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия — бывшего настоятеля монастыря под Екатеринбургом. Ранее его уже лишили церковного сана.

ОСАГО станет дешевле

В случае покупки полиса ОСАГО через маркетплейсы автовладельцы будут платить существенно меньше. Об этом URA.RU сообщил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.