Армения назвала условия независимости Карабаха — в Госдуме обозначили размер страховой пенсии — в Москве не будут вводить комендантский час — в Коми случилась экологическая катастрофа — ОСАГО подешевеет. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 19 октября — в обзоре URA.RU:
Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха
- Армения признает независимость Нагорного Карабаха в том случае, если Азербайджан не будет готов урегулировать ситуацию мирным путем. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян.
- В тоже же время, по мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, война между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе ведется за статус непризнанной республики.
- Однако, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев готовы приехать в Москву для переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
Стала известна сумма страховой пенсии
- Размер страховой пенсии в России со следующего года составит 17 443 рубля. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда, который комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении.
Собянин отрицает введение комендантского часа в Москве
- Введение в Москве комендантского часа и запрета на въезд и выезд невозможно. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
В Коми произошла экологическая катастрофа
- В реке Колве в Республике Коми были найдены нефтепродукты. Власти региона ввели режим ЧС.
Госсовет начнет работу в этом году
- Госсовет в обновленном формате может начать заседать в 2020 году. Соответствующий документ 2 ноября будет рассматривать Госдума.
В США разработали оружие против России
- США анонсировали сверхдальнобойную ракету Strategic Long Range Cannon. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
- Но Америка столкнется со сложностями при транспортировке этого оружия, считает полковник запаса Михаил Тимошенко. В беседе с URA.RU он предположил, что ее можно вести только в разобранном виде.
Скандальный отец Сергий отлучен от церкви
- Патриарх Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия — бывшего настоятеля монастыря под Екатеринбургом. Ранее его уже лишили церковного сана.
ОСАГО станет дешевле
- В случае покупки полиса ОСАГО через маркетплейсы автовладельцы будут платить существенно меньше. Об этом URA.RU сообщил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
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