Россиянка выиграла в лотерею пять тонн асфальта

Асфальт положили во дворе победительницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница села Исянгулово в Башкортостане Лилия Акчурина выиграла пять тонн асфальта. Лотерею проводила местная газета «Зианчуринские зори».

«Проводить розыгрыши лотереи среди подписчиков на газету „Зианчуринские зори“ давно уже стало традицией. Во втором полугодии главных приза у нас было два — теленок и пять тонн асфальта», — приводит слова организаторов акции «Башинформ». Отмечается, что работники дорожного хозяйства положили асфальт во дворе Ачкуриной. Для победы женщина оформила полугодовую подписку на районную газету.

Ранее житель Воронежа выиграл в лотерею, не угадав ни одной выигрышной комбинации. В результате победы он получил восемь миллионов рублей.