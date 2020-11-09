России предрекли вспышки смертельных заболеваний после пандемии

После пандемии коронавируса в России могут возникнуть вспышки менингита и других опасных заболеваний. Причиной может стать снижение объемов вакцинации. Об этом заявила кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова.
«Люди боятся, до сих пор задают вопрос, можно ли детей вакцинировать […]Здесь важно продолжить в этих условиях, чтобы мы не получили другие вспышки, вакцинировать от вакциноуправляемых инфекций. Потому что иначе мы получим после этой эпидемии всплеск других по типу коронавирусных, менингитных, различных вещей», — цитирует врача «
По ее мнению, из-за борьбы с коронавирусом российская медицина упустила из виду профилактику опасных болезней. Добрецова подчеркнула, что в сложившихся условиях крайне важно соблюдать график вакцинации, который установлен.
Ранее ученые предупредили, что мир может столкнуться со вспышкой вируса Нипах, который все чаще передается от летучих мышей человеку. По данным исследователей, в отличие от Sars-CoV-2 Нипах не так легко передается от человека к человеку, но у летучих мышей может выработаться штамм вируса с измененными свойствами. Уровень летальности заболевания, вызываемого этим вирусом, достигает 90%. При этом лекарств и вакцины от Нипаха не существует.
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