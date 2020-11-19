В Петербурге из-за коронавируса ввели новые ограничения

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С 1 декабря заполняемость концертных залов, театров и кинотеатров не должна превышать 25% от общего числа мест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Петербурга Александр Беглов ввел новые ограничительные меры из-за распространения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, с 1 декабря заполняемость концертных залов, театров и кинотеатров не должна превышать 25% от общего числа мест. Исключение составляют мероприятия, на которые уже проданы билеты в большем количестве.Кроме того, с 23 ноября запрещается допускать зрителей на спортивные мероприятия.

«В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков», —отметили в пресс-службе. На другие ледовые катки всё же разрешат выходить, но тоже при условии соблюдения ограничений. В зоне катания может находиться один человек на 10 кв. м. В крытые катки допускаются не более 30 человек.

Новые мутации коронавируса были найдены в 13 российских регионах. Среди них — Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в регионах должны быть введены новые ограничения из-за. Между тем в России за последние семь дней выявили более 151 тысячи случаев заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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