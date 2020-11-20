Минфин РФ ответил на вопрос о пересмотре налога на дорогие авто

Минфин Росси не планирует поднимать налог на дорогие авто Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство финансов России не планирует пересматривать налог на дорогие автомобили. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минфин России в настоящее время не рассматривает вопрос о внесении изменения в Налоговый кодекс в части корректировки пороговых значений [налога]», — приводит ТАСС сообщение Минфина.

Ранее, как напоминает агенство, Федеральная налоговая служба заявила, что владельцам авто стоимостью больше 3 млн рублей нужно платить налог на роскошь, даже если они покупали машину со скидкой. Дело в том, что ФНС для расчета налога основывается не на цене сделки, а на специальном порядке, утвержденным Минпромторгом. Последний, в свою очередь, обещал обновить перечень машин, которые облагаются налогом на роскошь, с марта 2021 года.