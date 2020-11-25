В Госдуме объяснили, как изменится система выплаты больничных

Новая схема выплаты по больничным заработает с 2022 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Законопроект о прямых выплатах из Фонда соцстрахования (ФСС) поможет избежать ситуаций, когда работодатели по каким-то причинам не выплачивают пособия по уходу за ребёнком. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 2022 года в России вводится новый общенациональный порядок оплаты больничных и выплаты пособий по материнству. Они будут поступать напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя. Последние, в свою очередь, будут вносить страховые взносы в Фонд в полном объёме. По мнению Нилова, введение «прямых выплат» во всех регионах — правильное решение. Это, по его словам, исключит злоупотребления со стороны работодателей. «Я сталкивался с таким, когда работодатели издевались над матерями, находившимся в отпуске по уходу за ребёнком, и не платили им пособия, ссылаясь на экономические сложности, нехватку денег. Это было ещё до пандемии», — рассказал депутат в интервью «Парламентской газете».

Кроме того, это поможет вовремя выплачивать пособия, когда у работодателей действительно возникли сложности. «Например, организации из-за пандемии должны были не работать, быть закрытыми, и при этом должны были направлять выплаты, а у них оборотных средств не было. Поэтому с точки зрения дополнительных гарантий для тех граждан, которые застрахованы, считаю, что „прямые выплаты“ лучше», — объяснил депутат. При этом в любом случае деньги поступают на банковскую карточку застрахованного лица — от Фонда социального страхования или от работодателя. В дальнейшем пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам также будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности.