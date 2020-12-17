17 декабря 2020

Опрос переболевших COVID выявил места с высоким риском заражения

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, люди в масках, масочный режим
Риск заразиться коронавирусом выше в ресторанах и спортзалах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Французские ученые опросили переболевших COVID-19 людей, какие места они посещали и где могли заразиться коронавирусом. На основании ответов респондентов исследователи составили список заведений с повышенным риском.

«При посещении баров и ресторанов, а также спортзалов, риск заразиться коронавирусом выше, чем в транспорте или в магазине», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные института Пастера. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что шансы заболеть выше всего у водителей, врачей и работников промышленных предприятий.

Также риск заражения повышается, если в доме проживает много людей, особенно если среди них есть школьники. Судя по результатам опроса, только 54% заболевших сразу стали соблюдать режим самоизоляции при появлении первых симптомов.

За предыдущие сутки, как напоминает RT, в мире зафиксировано 642 738 новых случаев заражения. За все время пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 72 851 747 пациентам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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