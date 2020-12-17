Опрос переболевших COVID выявил места с высоким риском заражения

Французские ученые опросили переболевших COVID-19 людей, какие места они посещали и где могли заразиться коронавирусом. На основании ответов респондентов исследователи составили список заведений с повышенным риском.
«При посещении баров и ресторанов, а также спортзалов, риск заразиться коронавирусом выше, чем в транспорте или в магазине», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные института Пастера. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что шансы заболеть выше всего у водителей, врачей и работников промышленных предприятий.
Также риск заражения повышается, если в доме проживает много людей, особенно если среди них есть школьники. Судя по результатам опроса, только 54% заболевших сразу стали соблюдать режим самоизоляции при появлении первых симптомов.
За предыдущие сутки, как напоминает RT, в мире зафиксировано 642 738 новых случаев заражения. За все время пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 72 851 747 пациентам.
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