Украина обвинила Россию в попытке украсть у нее супероружие

Украинская служба безопасности (СБУ) заявила о пресечении попытки кражи документов на ракетный комплекс «Нептун» со стороны российских агентов. Это оружие пока находится в разработке, отметили в пресс-службе СБУ.
«Агент российской спецслужбы» на Луганщине якобы пытался передать в РФ «секретную документацию», касающуюся разработки ракет и самого комплекса «Нептун», — передает «Военное обозрение». СБУ заявляет, что пресекла работу четырех агентурных сетей в Украине. Силовики якобы задержали 11 спецагентов из России.
При этом ранее украинская сторона заявляла, что «Нептун» будет аналогом российских ракетных комплексов. Кроме того, экс-секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов уже раскрывал общественности тактико-технические характеристики комплекса.
Испытания «Нептуна» успешно прошли в мае 2020 года, напоминает «Национальная служба новостей». Эксперты считают, что украинцы сильно преувеличили достоинства своего ракетного комплекса. Его ракеты дозвуковые и легко сбиваются, пишет телеканал 360. Также 29 декабря выяснилось, что Украина продала США некоторые аналоги российской военной техники.
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