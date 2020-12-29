Из-за коммунальных аварий курганцы остались без водоснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работники ФСС не получили премий к Новому году — федеральные программы не были выполнены — в Кургане произошли коммунальные аварии. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Сотрудники ФСС не получили новогодние премии

В Кургане некоторые сотрудники Фонда социального страхования не получили премии к Новому году. Об этом URA.RU рассказали работники областного отделения ФСС.

Область должна вернуть деньги в бюджет страны

Две федеральные программы, проводимые в регионе и которые финансировались Москвой, выполнены с нарушениями. Выделенные на них средства придется вернуть в бюджет. Об этом URA.RU сообщили в управлении федерального казначейства по Курганской области.

Из-за аварий курганцы остались без воды

В Кургане из-за коммунальных аварий, произошедших 29 декабря, без воды остались жилые дома, психоневрологическая больница, школа и приют для бездомных. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

Будет установлен новый тариф на вывоз отходов

30 декабря в региональном департаменте госрегулирования цен и тарифов будет решаться вопрос об установлении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов в регионе на 2021 год.