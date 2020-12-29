29 декабря 2020
28 декабря 2020

Самое актуальное в Курганской области на 30 декабря. Регион должен вернуть деньги в Москву, в Кургане произошли коммунальные аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за коммунальных аварий курганцы остались без водоснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работники ФСС не получили премий к Новому году — федеральные программы не были выполнены — в Кургане произошли коммунальные аварии. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Сотрудники ФСС не получили новогодние премии

Область должна вернуть деньги в бюджет страны

  • Две федеральные программы, проводимые в регионе и которые финансировались Москвой, выполнены с нарушениями. Выделенные на них средства придется вернуть в бюджет. Об этом URA.RU сообщили в управлении федерального казначейства по Курганской области.

Из-за аварий курганцы остались без воды

  • В Кургане из-за коммунальных аварий, произошедших 29 декабря, без воды остались жилые дома, психоневрологическая больница, школа и приют для бездомных. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

Будет установлен новый тариф на вывоз отходов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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