Интернет-омбудсмен счел бесполезным блокировать сайты мошенников

Пользователи натыкаются на предложения от мошенников получить социальные выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инициатива разрешить государству в досудебном порядке блокировать мошеннические и фишинговые ресурсы бессмысленная. Таким мнением поделился представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев.

«Фишинговые сайты, особенно те, которые воруют относящуюся к финансам информацию, и так блокируются достаточно быстро, их домены разделегируются. У ЦБ в том числе есть такая функция, и алгоритмы давно функционируют положительно. Это избыточная регуляторика, она на сегодняшний день не очень нужна», — рассказал он в беседе с интернет-газетой «Ридус».

Ранее член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила наделить государство полномочиями блокировать мошеннические сайты еще до решения суда. Речь идет о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты с изображениями первых лиц государства и известных телеведущих. Мошенники также обманывают россиян обещанием выплат от ЦБ через звонки.