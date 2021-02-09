Интернет-омбудсмен счел бесполезным блокировать сайты мошенников

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Пользователи натыкаются на предложения от мошенников получить социальные выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инициатива разрешить государству в досудебном порядке блокировать мошеннические и фишинговые ресурсы бессмысленная. Таким мнением поделился представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев.

«Фишинговые сайты, особенно те, которые воруют относящуюся к финансам информацию, и так блокируются достаточно быстро, их домены разделегируются. У ЦБ в том числе есть такая функция, и алгоритмы давно функционируют положительно. Это избыточная регуляторика, она на сегодняшний день не очень нужна», — рассказал он в беседе с интернет-газетой «Ридус».

Ранее член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила наделить государство полномочиями блокировать мошеннические сайты еще до решения суда. Речь идет о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты с изображениями первых лиц государства и известных телеведущих. Мошенники также обманывают россиян обещанием выплат от ЦБ через звонки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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