17 апреля 2021

В правительстве Германии считают, что Россия создала угрозу ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
В правительстве Германии опасаются вооруженных сил России. Фото:

Россия создала военную угрозу Европе. Такое мнение высказала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», — цитирует ее ТАСС. В частности, министр опасается российских ракет, которые способны достигнуть ФРГ.

Чиновница оговорилась, что речь идет не об «антироссийских настроениях», а о «политических фактах». Крамп-Карренбауэр выразила озабоченность в связи с ситуацией на русско-украинской границе. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс не исключил вторжения российских войск на Украину.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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