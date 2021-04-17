В правительстве Германии считают, что Россия создала угрозу ЕС

Россия создала военную угрозу Европе. Такое мнение высказала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
«Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», — цитирует ее ТАСС. В частности, министр опасается российских ракет, которые способны достигнуть ФРГ.
Чиновница оговорилась, что речь идет не об «антироссийских настроениях», а о «политических фактах». Крамп-Карренбауэр выразила озабоченность в связи с ситуацией на русско-украинской границе. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс не исключил вторжения российских войск на Украину.
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