Экс-советник Примакова предложил отменить часть налогов в России

Наряду с увеличением налога на роскошь в России нужно освободить от части налогов малоимущих. Об этом заявил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, работавший в 1999—2002 годах советником экс-премьера РФ Евгения Примакова.
«Если семья имеет обычное жилье не в центре Москвы или другом престижном месте, и площадь этого жилья укладывается в социальные нормы — для семьи от трех человек это 18 кв м на человека — то такая семья вообще не должна платить налоги за жилье», — цитирует Делягина «Комсомольская правда». Также не нужно взимать налоги за автомобиль, если он недорогой, считает экономист.
Делягин отметил, что налог на роскошь способствует укреплению справедливости в обществе. Он добавил, что такой механизм есть во многих странах, но в России по факту малоимущие отдают на обязательные платежи более высокую часть дохода, чем богатые.
Ранее, депутат Госдумы Сергей Миронов («Справедливая Россия») выступил с инициативой повысить налог на роскошь. По его мнению, платить его должны россияне, которые владеют дорогостоящей недвижимостью, автомобилями, яхтами и частными самолетами, а также индивидуальные предприниматели и организации, пишет RT. По мнению эсеров, это пополнит бюджет на триллионы рублей, пишет сайт VSE42.Ru. Эти деньги Миронов предлагает направить на борьбу с бедностью, уточняет телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в