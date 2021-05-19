В России узаконят переработки для части силовиков

Законопроект рассмотрят на пленарных заседаниях Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководству органов ФСБ предлагается установить ненормированный рабочий день. Соответствующий законопроект рассмотрят на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.

«Ненормированный день по решению руководства может быть введен и для других категорий сотрудников ФСБ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ожидается, что это положительно скажется на эффективности работы службы.

Отмечается, что сотрудникам, для которых установлен ненормированный служебный день, будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до 10 суток. На сегодняшний день аналогичная норма уже предусмотрена для сотрудников ФСО, ФСИН и МВД.