В Кремле оценили возможность снятия санкций США

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пока нет официальных подтверждений, что США готовы отменить санкции, отметил Дмитрий Песков Фото:

Об отмене санкций США по отношению к России говорить пока преждевременно. Однако публикации с такой риторикой воспринимаются Кремлем позитивно. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций, он сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции», — сообщил Песков журналистам на конференц-колле.

Пресс-секретарь отметил, что пока нет никаких официальных подтверждений, что такие планы действительно существуют. Однако снятие даже части санкций будет правильным шагом.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон намерен отказаться от санкций в отношении оператора газропровода «Северный поток-2». Также сообщалось, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство российского газопровода в германской исключительной экономической зоне, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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